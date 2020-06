Campus estivo allo Spazio Montessori: dal 15 giugno al 14 agosto. A Cerello, Corbetta

Da quando è stato dato il via libera alla ripresa delle scuole d’infanzia e degli asili nido, anche lo Spazio Montessori di Cerello (a Corbetta), ha ripreso a pieno ritmo i preparativi per accogliere i bambini dopo l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Anche in un momento storico come questo, l’ampia struttura posta a lato del complesso parrocchiale ma autonoma da ogni punto di vista poichè gestita dall’Aps “Casa degli angeli”, consente infatti di attuare le linee guida per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e di mantenere le distanze di sicurezza. Il bambino è messo in condizioni di potersi appropriare dell’ambiente costruendo la sua autonomia.

Non si tratta del resto di una condizione pensata per questo particolare periodo ma di un disegno partito ben prima. Cerello e Battuello, due delle frazioni di Corbetta, hanno accolto le esigenze delle giovani famiglie proponendo un’offerta formativa all’avanguardia nel rispetto dei tempi e modi del bambino. I locali dell’ex scuola parrocchiale ospitano infatti fin dal settembre 2018 bambini dai 30 mesi ai 6 anni e l’offerta formativa è Montessori. E’ un servizio rivolto ai soci della APS Casa degli Angeli www.casadegliangeli.online

I bambini che possono trascorrere del tempo nella natura svolgendo attività all’aperto, traggono innumerevoli benefici: stress ridotto, aumento della curiosità, della creatività e della capacità di risoluzione dei problemi e una migliore salute fisica ed emotiva.

Lo spazio Montessori di Cerello, Corbetta (MI)

Dal 15 giugno al 14 agosto

Il 15 giugno aprirà il campo estivo (centro ricreativo diurno) Spazio Montessori a sostegno delle famiglie Socie della APS Casa degli Angeli durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus e terminerà il 14 agosto, accogliendo al massimo 25 bambini secondo criteri di scelta che prevederanno la conciliazione casa-lavoro dei genitori Soci ma sarà aperto a terze famiglie sino al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, pari a 20. Ccontatti: APS Casa degli Angeli (mail apscasadegliangeli@gmail.com) www.casadegliangeli.online

