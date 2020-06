Abazia di Morimondo. #coronavirus. Riprendono le visite guidate al monastero

Durante la settimana si effettuano visite solo previa prenotazione di gruppi precostituiti che, in base alla numerosità, saranno suddivisi in piccoli gruppi da 10 persone, con partenze differite di almeno 20 minuti l’uno dall’altro. L’accesso agli spazi del Museo è consentito solo con l’accompagnamento di un operatore interno e sono sospese le visite libere al chiostro. Vi invito a prendere visione delle linee guida sulla home page del sito internet della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo www.abbaziamorimondo.it Piazza Municipio 6 20081 Morimondo – (Mi). Numero di telefono e fax 02 94961919.

Gli orari di visita all’Abazia di Morimondo per il mese di giugno 2020

In conformità a quanto sancito dalle recenti disposizioni attuative della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze della Regione Lombardia in merito agli ingressi dei visitatori nei musei e nei luoghi di cultura, i gruppi saranno formati da 10 partecipanti oltre l’operatore didattico, dicono nella newsletterer inviata agli amici dell’Abazia di Morimondo.

Ilaria Maria Preti 3716 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.