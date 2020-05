Vigili del Fuoco. Riccio salvato dalle acque del Naviglio Grande

Ieri mattina, il 30 maggio 2020, i vigili del fuoco hanno effettuato un salvataggio molto particolare. Una piccola femmina di riccio molto spaventata è stata salvata dopo essere caduta nel Naviglio Grande.

Il riccio. Anzi, la riccetta

L’animaletto selvatico è stato avvistato all’altezza di piazza Negrelli, mentre annaspava nelle acque del canale milanese, tentando di rimanere a galla. Verso le 11 di ieri mattina alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando il 115, il centralino dei Vigili del Fuoco di via Messina, che risponde anche per il salvataggio degli animali. Si erano accorti che il riccio era in difficoltà. Pochi minuti dopo due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento d via Darwin erano sul posto. Un gruppo di passanti ha assistito al salvataggio. Una volta fuori dall’ acqua il riccio è stato messo in una cesta e consegnato a volontari dell’ Empa che si sono occupati della liberazione nel suo ambiente.

E’ uno degli effetti del lockdown. Gli animali selvatici che vivono in campagna e che generalmente si tengono lontani dalle zone troppo abitate, durante il periodo in cui siamo stati in casa si sono avvicinati alla città e ora che è primavera inoltrata, i cuccioli nati un paio di mesi fa stanno uscendo da tane e nidi e si trovano a stretto contatto con le persone che, a loro volta, cominciano a uscire di casa. La primavera ha sorpreso tutti, quest’anno.

