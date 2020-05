Quartiere Sant’Eusebio. Continua la pulizia

Pulizia al quartiere Sant’Eusebio e dintorni. Tra il 26 e 27 maggio i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato 2 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il 26 maggio, alle 13 circa, hanno arrestato un 51enne italiano pregiudicato per reati legati al mondo droga. Lo hanno fermato e controllato mentre rincasava nella zona del quartiere Sant’Eusebio. Aveva addosso 32 grammi di cocaina. Ieri alle 12 circa hanno arrestato un italiano di 28 anni residente a Monza pregiudicato per reati di droga. L’uomo aveva nascosto in casa 54 grammi di cocaina, 39 di hashish, 980 euro in contanti e un bilancino. Tutti e due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima

