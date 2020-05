In pattuglia a Cornaredo, i carabinieri sequestrano circa 80mila euro di droga

Cornaredo. Ieri, nel pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Cornaredo. Durante uno dei servizi di controllo del territorio di routine, hanno notato un’ auto sospetta. L’hanno seguita fino a via Ospitaletto a Bollate, dove l’hanno fermata.

A bordo c’era un pregiudicato marocchino di 37 anni. Lo hanno perquisito. Addosso non aveva nulla ma durante la perquisizione al suo domicilio i carabinieri hanno trovato un panetto di cocaina da 510 grammi che nascondeva in un marsupio. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche 10.700,00 euro in contanti. Lo spaccio di cocaina, rende, anche se uccide. Ogni dose costa fra i 50 e i 120 euro a seconda della purezza e dal panetto ritrovato si potevano ricavare dai 51mila ai 122.400 euro. Il 37enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nella casa circondariale di San Vittore.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram