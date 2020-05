Perdita d’acqua a Casorezzo. Oggi chiusa piazza San Giorgio

La piazza centrale di Casorezzo , Piazza San Giorgio, resterà chiusa probabilmente per l’intera giornata di oggi a causa di una perdita d’acqua. (Foto di repertorio).

Ilaria Maria Preti

