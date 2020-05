Nervosismo e senso di colpa, insieme allo spaccio di droga, portano in galera

Milano. Intorno alle 16 del pomeriggio del 24 maggio 2 giovani italiani di 21 e 24 anni percorrevano via Felice Casati a bordo della loro automobile quando, alla vista di una volante del commissariato di Città Studi hanno velocemente cambiato direzione di marcia.

Traditi dal senso di colpa per lo spaccio di droga?

La manovra non è sfuggita ai poliziotti che li hanno seguiti e fermati. I due giovani erano in preda ad un forte nervosismo, e il motivo era nelle tasche dei loro jeans. Il 21enne ci teneva 2 dosi di hashish, cioè12 grammi, e2 dosi di marijuana, cioè 18 grammi, oltre a 1515 euro in contanti. Il 24enne aveva invece 3 involucri di hashish per un totale di 7 grammi e 70 euro contanti.

I due sono residenti nel monzese, dovevano essere spacciatori alle prime armi e con un forte senso di colpa. Hanno dichiarato di essere arrivati a Milano con l’auto del 21enne per salutare alcuni amici. I Poliziotti hanno quindi perquisito l’auto. Nascoste nel portaoggetti hanno trovato altre 7 dosi di hashish (30 grammi), e 4 involucri di marijuana (25 grammi)

D’obbligo, quindi, la perquisizione delle abitazioni, e in quella del 24enne, a Brugherio, hanno trovato altri 10 involucri di marijuana (40 grammi), 11 grammi circa di hashish e 1550 euro in contanti. La droga, più di un etto in tutto, è stata sequestrata e inviata alla distruzione e i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

