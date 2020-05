Morto in casa. Lo trova la polizia locale

Boffalora Sul Ticino. Si è conclusa in un modo molto triste la storia di un anziano di 75 anni che da alcuni giorni non rispondeva al telefono e non contattava i familiari. era morto in casa.

Un nipote dell’uomo ha chiesto aiuto e Ilario Grassi, responsabile d’area della polizia locale di Boffalora sopra Ticino, si è recato sul posto. Notata la macchina ancora nel box, è entrato da una finestra lasciata aperta e sollevando leggermente la tapparella. Ha trovato l’anziano morto in casa, per terra vicino al letto.

Non vi erano segni di aggressione o di effrazione. Ha quindi avvisato il pm di turno mentre il medico legale ha accertato i motivi della morte. Un problema cardiaco. Dopo l’accertamento delle cause naturali, il pm ha restituito al salma ai familiari per i funerali.

