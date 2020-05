L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

GIROTONDO

Nella quiete della mattina

quando la natura

è ancor addormentata,

il mio cuor pulsa

e la mia anima è viva.

Solo a veder l’alba

ed il sorgere del sole

che con il suo calore

riempie di vita il mondo,

un tremore strano

mi percuote ma non invano,

se sto’ gustando tutto questo

vuol dir che son vivo,

Ze la vita sto’ apprezzando

in tutte le sue sfumature,

non ha importanza a quale

K condizione,

o per quale ragione,

però posso ancora sognare

vedendo il tempo passare,

far la sua crudele scelta,

finché sarà la mia volta.

Però senza rimpianti,

perché ne ho vissuti tanti,

tranquillamente li ho visti

scemare,

Ed ora son qui’ ad aspettare

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram