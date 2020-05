La proposta di Tortora (Forza Italia): tempi di crisi, si torni alla Lira

Riceviamo & pubblichiamo

Il Segretario Comunale per Forza Italia di Cassinetta di Lugagnano Francesco Tortora, avendo ben presente l’attuale situazione sociale/economica derivante da questa Pandemia, a prospotto all’attuale Amministratore Comunale di creare in modo Cartaceo la nuova Lira, affinché sia di sostegno a tutti i cittadini e per la nostra Economia Agricola Industriale.



Questa mia iniziativa già in Corso in alcuni Comuni d’Italia con esito positivo, vuole colmare i tagli al sociale e alle infrastrutture fatto nei scorsi anni ,e anticipare in tempo rapido i danni causati.

