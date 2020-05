Piemonte. Elezioni amministrative. Castellamonte in pole position

Piemonte. Castellamonte. Un momento piuttosto caldo. Ci si prepara alle elezioni amministrative che arriveranno a breve, come negli altri comuni che devono rinnovare il consiglio comunale quest’anno.

Da Castellamonte

Riceviamo, e pubblichiamo, le considerazioni del gruppo della Lega che scalda i motori per partecipare alla tornata elettorale. In genere si vota per le amministrative tra la fine di maggio e giugno. Però quest’anno è arrivata l’emergenza sanitaria Covid 19 e i programmi sono saltati.

Daniele Goglio, vice segretario della Sezione della Lega di Castellamonte, commenta il recente terremoto politico avvenuto durante l’ultimo Consiglio Comunale a Castellamonte: “in un periodo tanto travagliato come quello che stiamo vivendo avremmo voluto sentir parlare di contributi per le famiglie in difficoltà, cancellazione delle tasse per i dehors per gli esercenti, aiuti concreti per imprese artigiane e commerciali, impegni reali e urgenti. Insomma avremmo preferito sentire che il Comune di Castellamonte, che dovrebbe essere l’istituzione di riferimento per i cittadini, si ponesse al servizio di questi con aiuti concreti, per dare speranza e fiducia in questa situazione di particolare difficoltà”.

Astrid Sento, Resp.Organizzativo della Lega Canavese, prosegue le dichiarazioni: “purtroppo quello che temevano è accaduto, abbiamo visto lo specchio della situazione dell’attuale Maggioranza Parlamentare, dove l’incapacità di ascoltare le proposte, di chi ha magari una visione diversa della gestione pubblica, ha creato un’ulteriore insicurezza per i cittadini. Ci auguriamo che ora non cominci il rimpallo delle colpe ma si pensi solamente al bene della città e si vada al più presto alle elezioni: la speranza è che con il voto i cittadini possano finalmente ribaltare l’attuale maggioranza sinistroide, così come successo lo scorso anno durante le elezioni Regionali”.

Chiude gli interventi Dario Allabatre segretario Lega di Castellamonte: “ora l’unico nostro pensiero va a tutti i cittadini in difficoltà e ci auguriamo che nonostante la situazione di stallo, si abbia l’umiltà di ascoltare e fare quindi un passo indietro concedendo ai residenti di tornare al voto: il compito di un buon amministratore è anche quello di saper fare squadra soprattutto nei momenti particolari, per il bene della propria Città. Non mi pare proprio che questo sia accaduto dato che venerdì scorso ritengo sia stata fatta una pessima figura da parte dell’Amministrazione Comunale, che definisco in questo momento a tutti gli effetti ‘uscente’!”.

