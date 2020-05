Anchio onlus: pensieri, emozioni e disegni in tempi di Covid-19

Le attività di “Anchio onlus”, come le altre realtà similari, non sono ancora attive a causa del Covid-19. Una onlus questa che si basa sull’inclusione sociale rivolta ai ragazzi abili e “disabili” e che quindi non può svolgere il proprio ruolo così come vorrebbe.

Fanno parte dell’associazione adolescenti che in queste settimane continuano a trascorrere le giornate in casa con i genitori, seguendo le videolezioni al mattino (con tutte le limitazioni comuni ai più, nonostante il lock down sia concluso). Si parla di fasce comuque fragili. C’è poi chi ha bisogno di maggior aiuto e assistenza. Chi, essendo autistico, ha sofferto ancor di più nei mesi appena trascorsi la “reclusione” in casa. Chi ritorna pian piano alla vita normale, come tutti noi.

Ecco allora che i pensieri si affollano nelle menti di questi ragazzi, le emozioni diventano disegni, le preoccupazioni assumono colori.

Il peniero di Edoardo

In questo particolare momento noi giovani reagiamo in maniere differenti. Alcuni di noi sono molto preoccupati, perché vivono con parenti anziani, altri hanno familiari impegnati nel settore ospedaliero e sono costretti a mantenere le distanze dai propri cari.

Dal punto di vista scolastico diminuisce lo stress che per alcuni nasce dalla lezione faccia a faccia, ma aumenta il carico di compiti, in quanto essendo costretti in casa si suppone che non esista altro al mondo oltre la scuola.

Molti di noi erano abituati a uscire spesso con gli amici e a fare sport all’aperto e ora ne soffrono più di altri.

Durante le videolezioni, alla domanda su cosa manchi maggiormente, la risposta è principalmente relativa agli amici. In fondo “l’uomo è un animale sociale”.

