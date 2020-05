Cassetta Enel abbattuta per un incidente. Senza Luce a Rescaldina

Rescaldina. Alle 13.30 i vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti in un incidente d’auto che si è verificato in via Gerenzano. Una delle auto che si sono scontrate, ha abbattuto un cassetta Enel, contenente i quadri elettrici, strappando i fili dei collegamenti dell’elettricità. Alcune abitazioni della zona sono rimaste senza corrente elettrica

Tre uomini tra i 36 e i 51 anni sono rimasti coinvolti nell’incidente ma nessuno si è ferito in modo grave. I vigili del fuoco non hanno dovuto estrarre nessuno dalle lamiere.

Via Gerenzano, Rescaldina (Mi)

Una situazione potenzialmente molto pericolosa. Per alcune ore i residenti di alcune abitazioni della zona sono rimasti senza luce e senza energia elettrica. Intanto che Enel inviava sul posto i suoi addetti epr le riparazioni della cassetta, i Vigili del Fuoco hanno vigilato che i fili scoperti non creassero pericoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, le squadre dei Vigili del Fuoco di Legnano e, con l’’ambulanza, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano.

