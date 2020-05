Un cadavere nel parco delle Cave

Milano. Questa mattina verso le 09,10 in uno dei laghetti del parco delle Cave, all’altezza di via Fratelli di Dio, è stato trovato il corpo di un uomo dall’apparente età di 70 anni.

Il corpo era sommerso e non è ancora stato reso noto se è stato identificato e quali sono le sue generalità. È stato recuperato dalla squadra dei vigili del fuoco che può operare nell’acqua. Sul posto anche la polizia locale di Milano. La costatazione della morte è stata effettuata sul posto.

Seguiranno le indagini per stabilire la cause della morte e da quanto tempo il corpo si trovava nell’acqua. Il parco delle cave, infatti, negli ultimi mesi era chiuso per la quarantena. Seguiranno aggiornamenti della notizia.

