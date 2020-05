Vede i Carabinieri e scappa. Preso a Marcallo con cocaina alla mano

Mercoledì 20 maggio 2020, ore 23 circa. I Carabinieri della Stazione di Magenta, durante un servizio perlustrativo nel Comune di Marcallo con Casone, notavano due soggetti fermi in via Rossini.

Alla vista dei militari, i soggetti si davano alla fuga. I militari riuscivano però a fermare uno dei due. Si tratta di un albanese classe 1998, irregolare, senza fissa dimora, incensurato.

Il soggetto apparso agli operanti insofferente al controllo, veniva perquisito e trovato in possesso di 12.5 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 780 euro in contanti (ritenuto provento di spaccio).

Il soggetto veniva quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo

