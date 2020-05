Il Peruviano scatenato è un pericolo la sicurezza e per il portafoglio

Milano. In viale Omero questa notte alle 03 i carabinieri del Nucleo radiomobile Milano hanno arrestato un pregiudicato 39enne peruviano, dopo averlo inseguito a piedi. Un autista dell’autobus di linea dell’Atm 93 verso la 1 di notte, aveva attivato i sistemi di sicurezza e chiamato il Nue 112 perchè a bordo c’era un uomo che infastidiva i passeggeri. ( Autobus di linea a Milano. Foto di repertorio)

Quando il peruviano ha visto i carabinieri, se la è data a gambe. Lo hanno inseguito a piedi e bloccato poco dopo. L’uomo ha tentato di resistere all’arresto, minacciando e insultando i militari. E’ stato quindi perquisito e addosso gli hanno trovato due telefoni cellulari. Il suo e quello di una donna italiana di 25 anni che alle 20 della sera era stata rapinata. Mentre i carabinieri stavano espletando le formalità dell’arresto, è passata una donna, una 34enne romena, che ha immediatamente riconosciuto il peruviano come l’uomo che il giorno prima aveva tentato di portarle via la borsa minacciandola con un coltello.

Borse, coltelli, biciclette, rapine e telefoni cellulari. Aveva fatto di tutto. Poca sicurezza per gli autisti Atm

Nel ricercare altre possibili vittime del peruviano, si è anche scoperto che poco prima di salire sulla 93 aveva tentato di rubare la bicicletta ad una 25enne brasiliana. L’uomo ha quindi collezionato in poche ore le accuse per tentato furto aggravato, rapina, minacce a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico, perché non lasciva ripartire l’autobus 93. E forse non era nemmeno ubriaco.

I rischi per la sicurezza sul lavoro del personale Atm

Non ci sono notizie su cosa abbia scatenato la notte brava del peruviano, ma per l’ennesima volta la sicurezza sul lavoro dei dipendenti di ATM e dei militari che sono intervenuti è stata a rischio. Il peruviano era un rapinatore oltre che un ladro piuttosto incapace, e il livello di violenza cui arrivano certi personaggi, che si sentono impunibili, può essere molto alto.

