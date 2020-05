Latitante arriva in Italia in treno dalla Francia e finisce nelle braccia della polizia ferroviaria

A suo carico e a quello di un suo connazionale ci sono dei gravi indizi che ne dimostrerebbero la responsabilità per una rapina e violenza sessuale. Il romeno è stato quindi prelevato mentre era a bordo del treno arrivato dalla Francia e portato al carcere di San Vittore

Dai controlli, iniziati per assicurarsi che le regole di contrasto della pandemia da Covid 19 fossero state rispettate, è risultato che sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione emesso recentemente dal Tribunale di Parma.

Milano , Stazione di Porta Garibaldi . La Polizia ferroviaria ha fermato per un controllo, e poi arrestato, un 45enne rumeno che si trovava a bordo di un treno TVG proveniente dalla Francia, insieme a sua moglie.

Ilaria Maria Preti

