Parcheggi a Milano? Nel Municipio 1 sono tutti blu

Parcheggi a Milano. In palese violazione del codice della strada, all’interno della cerchia dei bastioni, zona del Municipio 1, non esistono parcheggi con linee bianche, cioè gratuiti. Lo ha fatto notare il consigliere del municipio Gian Luca Maria Lanza annunciando una mozione per conoscere i motivi di questa mancanza.

A quanto pare però, sembra sia intenzione del consiglio comunale eliminare tutti i parcheggi dal centro di Milano, anche quelli a pagamento, con le strisce blu. Sarà molto difficile, in questo caso, non creare assembramenti, se tutti devono raggiungere il centro a piedi. ( Foto di repertorio)

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram