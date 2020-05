Incindente a Vittuone. Ferita una donna di 75 anni

Questa mattina poco dopo le 8 in via Vittorio Veneto in un incidente a Vittuone un’auto si è ribaltata. Ferita una donna di 75 anni.

Una donna di 75 anni è rimasta ferita. Per estrarla dai rottami dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenute le squadre di via Messina a Milano. Sul posto è arrivato anche un elicottero del 118 e un’auto medica, oltre ai soccorritori volontari di Arluno, con una ambulanza. Dopo i soccorsi e la stabilizzazione hanno deciso per il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice giallo. Il sospetto è che si sia fratturata una gamba.

Sul posto per i rilievi i vigili urbani di Vittuone e i militari della compagnia dei carabinieri di Abbiategrasso.

