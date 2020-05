18 Maggio. Covid 19. Finalmente liberi, in Lombardia

Il decreto pubblicato oggi e firmato ieri dal governo passa la palla alle regioni ci libera dalla schiavitù dell’autocertificazione, perlomeno per quanto riguarda gli spostamenti all’interno della regione. Da lunedì 18 maggio possiamo andare dove vogliamo, in Lombardia, senza la tortura dell’autocertificazione.

Lunedì 18 maggio riaprono i negozi. Finalmente posso comprarmi un paio di scarpe nuove!. Si può andare dal parrucchiere. I nuovi compagni di viaggio della nostra vita saranno però le mascherine, i termoscanner e il disinfettante per le mani. Oggetti che entreranno nel nostro vivere quotidiano. ma a cui ci abitueremo facilmente, insieme all’attenzione a tenerci alla distanza di un metro daglia ltri esseri umani.

Poteri alle regioni, alla Lombardia, dal 18 maggio

Il decreto passa i poteri di chiusura, in caso di focolaio di infezione, alle regioni. Non si è ancora del tutto liberi di circolare, però. Non si può andare all’estero, e nemmeno nelle altre regioni senza la famigerata e comprovata autocertifcazione.

