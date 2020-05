Codice di avviamento postale (Cap ). Poste italiane li cambia al 25 maggio

Sui siti internet di diversi comuni della provincia di Milano sono apparsi degli avvisi relativi al cambio di Codice di avviamento postale, il cap, che avranno valore dal prossimo 25 maggio.

La modifica è relativa ad un “riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane”, cioè ad una riorganizzazione interna della distribuzione della posta dovuta alle modifiche delle abitudini di spedizione. L’avviso è arrivato a tutti i comuni in cui il cap è stato modificato perché quando il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato la delibera di variazione ha deciso anche che per 6 mesi sarebbe stato ancora in vigore il vecchio Codice di avviamento postale. I 6 mesi scadono il 25 maggio.

Al momento della delibera non era ancora arrivata l’emergenza sanitaria Covid 19 e le complicazioni che ha determinato. Ora vi è la possibilità che i termini del cambio di Codice di avviamento postale sia spostato e possa avvenire in modo completo solo a settembre 2020. Infatti non è stato ancora aggiornato neppure il modulo di ricerca cap del sito internet delle poste italiane. Diventa difficile fare anche un elenco dei comuni in cui è cambiato, se non andando a cercare chi ha pubblicato l’avviso sul sito internet comunale.

Una riorganizzazione dei cap delle Poste italiane per migliorare la consegna dei pacchi acquistati online

Oggi la classica lettera è rarissima, per comunicare si usano le email, gli smartphone, persino le cartoline sono cadute in disuso. Importante è diventata, invece, la consegna dei pacchi derivata dagli acquisti online. Per sopravviver a questi cambiamenti Poste italiane ha riorganizzato i sistemi di consegna e con essi i codici postali che servono per indirizzare meglio i postini ecco dunque che, per fare un esempio, Casorezzo e Ossona e Arluno non condivideranno più più lo stesso codice postale, ma ogni Comune avrà il suo. In alcuni casi anche più di uno.

Mezzi in uso a poste italiane da gennaio 2019, con lo spazio per i pacchi

Nuovo codice di avviamento postale (cap) nei casi di fusione di Comuni

Nei casi di fusione dei comuni il cap è stato modificato indicando il nuovo comune. Poste italiane ha ricordato, sul suo sito internet, che nel caso di fusioni di comuni che hanno vie con lo stesso nome, di aggiungere, a fianco del nome della via anche il nome del vecchio comune, come se si trattasse di una località. In questo modo l’indirizzo non sarà confondibile.

