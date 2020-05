Arrestato romeno per violenza sessuale a Milano

Milano. Una 25enne aggredita. Arrestato romeno 28enne. Una notte movimentata per i carabinieri della radio mobile. Era circa la 1,30 della notte appena trascorsa quando in via de Predis angolo via Bramantino si sono sentite le forti urla di una donna. Un passante ha chiamato il 112.

Quando una pattuglia del Nucleo Radio Mobile dei carbinieri di Milano è arrivata sul posto, il passante ha fornito tutte le indicazioni per individuare l’aggressore di una ragazza italiana. L’aggressore è stato bloccato quasi subito, poco lontano dal luogo del fatto. Si tratta di un 28enne romeno.

La vittima, una giovane italiana di 25 anni, ha raccontato che il romeno l’aveva palpeggiata nelle parti intime, rubato la borsetta e spinta prima di scappare. La giovane è ststa quindi accompagnata anche se incolume, alla clinica mangiagalli. Il 28enne romeno è senza fissa dimora nullafacente con precedenti di polizia. È stato arrestato per violenza sessuale e rapina, e portato alla casa circondariale di San Vittore.

