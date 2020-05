L’Italia che non si è mai fermata per i corbettesi: AFIGI, Farm, Farmacia del Corso. Centinaia i pacchi alimentari distribuiti

L’iniziativa parte da Afigi (Amici Fiamme Gialle per la solidarietà) e ha coinvolto Farm e la “Farmacia del corso” della dottoressa Sara Airoldi, nonchè diversi commercianti. Tutti protagonisti durante l’emergenza Covid19 di realtà che non hanno mai smesso di operare e stare in prima linea per aiutare gli italiani, i corbettesi, la nostra gente. Nella mattinata di sabato 16 maggio 2020, sono così stati distribuiti 110 pacchi alimentari ad altrettante famiglie corbettesi.

Il target? Dall’anziano alla famiglia numerosa, dal nucleo famigliare nel quale uno dei coniugi ha perso il lavoro o non ha potuto ottenere aiuti (cassa integrazione, bonus o similari) ai piccoli artigiani che hanno dovuto abbassare la saracinesca in un momento storico che già li vedeva arrancare.

Il pacco spesa con derrate alimentari per pasti completi

Amici Fiamme Gialle

L’associazione “Amici Fiamme Gialle per la solidarietà”, rappresentanta in mattinata da Giuseppe Sottilotta e Giovanni Fabbrocino, è attiva sul territorio già da qualche anno con diverse attività benefiche. Sabato 16 maggio 2020 ha voluto, in questo momento così particolare, donare oltre 110 pacchi alimentari alle famiglie fragili di Corbetta indicate dai Servizi Sociali e della parrocchia di Corbetta. L’operazione è stata possibile grazie alle donazioni dei soci, dei Finanzieri in servizio e in congedo, ma anche grazie al prezioso contributo dei tanti commercianti che hanno da subito aderito all’iniziativa con grande sensibilità.

I pacchi sono così stati devoluti al parroco di Corbetta don Giuseppe Galbusera e ai Servizi Sociali che, insieme al vicesindaco Linda Giovannini, penseranno a consegnare i generi alimentari alle famiglie più bisognose. Presenti all’evento anche l’assessore Giuliano Gubert, il coordinatore di Forza Italia per Corbetta Alessio Urbano e la consigliera comunale Daniela Sparacino.

L’Italia che non si ferma mai

Farm e Crai

“Farm s.r.l ha contribuito appieno all’iniziativa di Afigi – hanno premesso Daniela Sparacino e Antonio Cotrufo – I pacchi alimentari arrivano dalla Farm e dal punto vendita Crai di Ossona (con sede operativa a Corbetta e Ossona). Non c’è un target che si è distinto all’interno delle fasce deboli che ci sono state indicate dalla parrocchia di Corbetta e dai Servizi Sociali – proseguono – Un dato significativo è tuttavia quello del numero dei pacchi distribuiti: 110 in tutto. Significa che 110 famigie corbettesi hanno avuto difficoltà economiche serie durante l’emergenza Covid19. Per questa iniziativa abbiamo aiutato i corbettesi ma non è escluso che in futuro gli aiuti, se saranno necessari, arriveranno anche ad altri. Dal canto nostro – concludono – durante tutta l’emergenza abbiamo garantito agli anziani il servizio di spesa on line e consegna gratuita della spesa per Corbetta e non”.

La farmacia del corso

“In questo specifico caso abbiamo contribuito economicamente all’inziativa di distribuzione di pacchi alimentari – spiega la dottoressa Sara Airoldi, titolare della farmacia – Siamo sempre disponibili ad aiutare in base a quelle che sono state e che saranno le necessità”. Si ricorda infatti che la farmacia di corso Garibaldi ha donato mascherine chirurgiche (quando anche queste erano pressochè introvabili) alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia locale e agli altri enti corbettesi, nonchè 500 altre mascherine chirurgiche a favore degli operatori dell’ospedale Fornaroli di Magenta, per un totale di 1000 mascherine.

