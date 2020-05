Milano allagata (video). Esondano Lambro e Seveso. 100 interventi dei vigili del Fuoco

Stanotte Milano allagata. I forti temporali hanno causato le esondazioni dei 2 fiumi milanesi, Lambro e Seveso, in alcune zone della città. Ci sono stati diversi incidenti fra alberi caduti e allagamenti, anche in provincia.

La protezione civile è in codice arancione e il coc, il centro operativo comunale del piano di protezione civile è convocato. I vigili del fuoco sono stati chiamati in più di 100 occasioni. Una notte davvero dura e impegnativa e il tempo non accenna a migliorare. L’allarme arancione della protezione civile sulla parte nord ovest della Lombardia, nelle provincie di Milano, Varese, Como, Bergamo perdurerà per tutta la giornata.

Milano allagata, dicono i milanesi

I forti temporali saranno possibili fino alle 21 di oggi. Poi la situazione migliorerà e si passerà al codice giallo, di allerta lieve. I vigili del fuoco di Milano, in questo momento stanno ancora risolvendo le situazioni più gravi e gli allagamenti più pericolosi, ma i milanesi oggi definiscono sé stessi come abitanti di una Milano allagata.

