Rame, oro rosso. 900 kg recuperati dai carabinieri

Cernusco sul Naviglio. Ieri mattina alle 6 i carabinieri della stazione hanno sorpreso un 44enne rumeno, pregiudicato per furto e senza una residenza che stava rubando 900 kg di matasse di filo di oro rosso.

Per certi ladri il rame è l’oro rosso

Insieme ad altri due complici tentavano di portar via delle matasse di fili di rame per un peso complessivo di 900 kg da un capannone, che si trova nei pressi della strada padana Superiore. Il capannone è in stato di abbandono, ma è utilizzato da una ditta come magazzino. I carabinieri sono arrivati sul posto in seguito ad una segnalazione al 112. I tre ladri stavano caricando le matasse su un furgone. Alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga.

2 ce l’hanno fatta. Il terzo no. Li identificheranno quando analizzeranno le relazioni del ladro catturato. Il rame e il furgone sono stati recuperati dai carabinieri

