Terremoto a Roma e in Pianura Padana

Questa notte si è sentito un terremoto a Roma. Una piccola scossa di terremoto di 3.3 gradi della scala Richter, ma abbastanza superficiale, solo 11 chilometri di profondità, è stata rilevata questa mattina alle 5.03, in provincia di Roma. L’epicentro è a 5 km a sud ovest di Fonte Nuova. Non è stato registrato nessun danno a cose o persone

Continua lo sciame di terremoti nella pianura padana

Continua però lo sciame di scosse sismiche che ormai da settimane si verifica fra le province di Parma e Reggio Emilia, in Pianura Padana. Si verificano una serie di piccole scosse sempre sotto i 3 gradi di magnitudo, ma alcune volte abbastanza superficiali da essere avvertite dalla popolazione. Questa notte sono state 6.

L’ultima, fino a questo momento, alle 5.03 a 5 chilometri a nord di Lesignano dei Bagni, in provincia di Parma. Prima ancora una alle 2.35 di notte, con epicentro a 4 km a sudovest di Montechiarugolo, in provincia di Parma, e poi un’altra con epicentro a 4 chilometri a ovest di Canossa (RE) alle 2.48. Prima ancora, poco dopo mezzanotte, alle 00,49, la terra ha tremato a Felino (Parma), l’epicentro a 5 km a est dal paese famoso per i salami, e due minuti prima, alle 00,47, a 2 km nordest da Polo D’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Alle 00.17 una scossa con epicentro a 4 km a sud est di Neviano degli Arduini in provincia di Parma.

In tutti i casi la percezione è stata lieve e non ci sono danni.Sia nel caso del terremoto a Roma che di quelli in pianura padana. La profondità varia fra gli 8 e i 16 km. La magnitudo dei terremoti fra Reggio Emilia e Parma varia fra i 2.1 e 2.6 della scala Richter.

