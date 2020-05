Un inseguimento dei carabinieri sulla tangenziale ovest di è concluso con un incidente e con la cattura di 2 pregiudicati marocchini.

Nel tardo pomeriggio del 10 maggio una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Corsico stava transitando sulla tangenziale ovest all’altezza del comune di Cesano Boscone, in direzione Baggio. All’improvviso è transitato una Bmw a forte velocità che non ha rispettato l’alt dei carabinieri. E’ iniziato un inseguimento durante il quale nel consultare il database in possesso alle forze del’ordine, si è scoperto che la targa risultava cancellata dal registro Pra.

Non sfuggono all’inseguimento dei carabinieri

All’improvviso l’autista della Bmw ha sterzato per imboccare l’uscita 8 della tangenziale, quella di Milano Baggio, a forte velocità ed è andato a sbattere contro il guardrail. 3 persone a bordo, compreso l’autista. Autista e uno dei passeggeri hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi. I carabinieri hanno bloccato velocemente, ma non senza fatica, il conducente. Lo hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Si tratta di un 24enne marocchino, senza fissa dimora e, quel che è peggio, senza patente. E’ pregiudicato per vari tipi di reati contro il patrimonio. Il secondo passeggero catturato, quello che non è fuggito dopo l’incidente è un marocchino di 26 anni, anche lui senza fissa dimora e pregiudicato. La perquisizione dell’automobile ha permesso di trovare 700 euro in contanti che sono stati sequestrati perchè verosimilmente provento di attività illegali.

