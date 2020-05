Arconate. Tenta di accoltellarsi

Arconate. Questa mattina alle 7.30 i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti in via Alessandro Volta, in seguito ad una telefonata al 112, per fermare un uomo di 61 anni che aveva avuto un raptus e si stava accoltellando con un coltello da cucina. Ha ferite penetranti, piuttosto gravi, all’addome e ai glutei.

Una volta fermato dai carabinieri, l’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Non pare in pericolo di vita. Non pubblicherò altri particolari sulle cause della vicenda, dal momento che si è ferito da solo e che in questi casi dietro vi è sempre una storia triste e altamente personale, che va al di là del fatto di cronaca, che risiede nella notizia di quello che è accaduto.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram