Plasma Iperimmune. Completata la raccolta e l’analisi dei dati. Ora in attesa della valutazione

Plasma Iperimmune per la cura del covid19. La direzione strategica dell’ Asst di Mantova ha comunicato che i ricercatori dell’ASST di Mantova e i quelli del Policlinico San Matteo di Pavia hanno completato la raccolta e l’analisi dei dati nell’ambito della sperimentazione sul plasma e stanno predisponendo un articolo scientifico.

L’articolo sarà presentato per la pubblicazione a una prestigiosa rivista scientifica internazionale. Il loro lavoro sarà valutato da una commissione di referees che, secondo una prassi abituale, opereranno in silenzio, autonomia e anonimato per fornire il loro responso.

Silenzio stampa fino alla pubblicazione dell’articoclo

Scrive ancora la direzione strategica “Confidando in una valutazione positiva, il gruppo di professionisti di ASST impegnato nello studio ritiene di rispettare questo iter e attendere il momento in cui tutto sarà compiuto per diffondere i risultati della ricerca a coloro che sono interessati e per eventuali interventi richiesti da testate giornalistiche e trasmissioni televisive.”

Annunci sponsorizzati

Mi pare un discorso chiaro. Ci dicono che si vedrà se dopo la pubblicazione dell’articolo scientifico con dei dati seri e certificati ci sarà ancora voglia di fare notizia sulla cura del Covid 19 con il plasma iperimmune. Fino a quel momento i ricercatori attenderanno in silenzio. Dopo la pubblicazione saranno disposti a commentarli. Questo spiega anche la sparizione del profilo del dott. del Donno (membro dello staff mantovano) da Facebook. Negli ultimi giorni era stato al centro di scambi di polemiche anche con il virologo Buriani relative all’uso del Plasma Iperimmune.

“Si conferma lo spirito di stretta collaborazione fra tutti gli specialisti del team che lavorano a questo importante studio, con il pieno sostegno e riconoscimento della Direzione Strategica, orgogliosa di un’attività così significativa, messa in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus” . “Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori che a vari livelli – sanitario, tecnico, amministrativo – si stanno prodigando con dedizione e impegno straordinari per dare corso a questo progetto, che rappresenta una speranza per i malati di Covid.”

Continua la raccolta del plasma

Annunci sponsorizzati

L’ASST continua la raccolta del plasma, attraverso le generose donazioni da pazienti guariti. L’azienda ribadisce la volontà di aderire a ulteriori ricerche e iniziative di rilievo già in corso di progettazione, che saranno divulgate a tempo debito.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram