Liceo Bramante Magenta. Il covid 19 non ferma la musica. Bramante Soul (il Video)

Magenta. Il covid 19 non ha ferma la musica e i giovani. Questo è il video concerto del laboratorio musicale degli studenti del liceo Bramante di Magenta (Milano). “Is Bramante soul” è una rielaborazione di “People get up and drive your funky soul”, di James Brown. E’ un Progetto del Laboratorio musicale dad. 2019-2020 del Liceo Bramante, Magenta (MI) Referente gruppo: Sergio Garavaglia Crediti autore: Antonio Sulfaro.

Antonio Sulfaro, Gabriele Sulfaro, Emanuele Galli, Gesica Mircea, Isabella Morreale, Luca Simonelli, Matteo Garzone, Giorgia Valisi, Edoardo Frosi, Emanuele Iaconis: Luca Simonelli, Sofia Da Ros, Silvia Giraldi e Thomas Macchi. Questi sono i nomi dei giovanissimi musicisti protagonisti di Bramante Soul.

Dal Liceo Bramante di Mangenta il soul arriverà ai grandi palchi?

I giovani si adattano alle situazioni velocemente e sanno trarre il meglio da tutte, persino le peggiori. Il covid 19 non li ferma e non può fermare la musica. Non possono far musica insieme a scuola? Ecco che i ragazzi del liceo scientifico di Magenta hanno continuato a studiare musica e hanno messo in piedi una registrazione da casa contemporanea invece del concerto o del saggio di fine anno. Secondo me alcuni di loro li rivedremo a calcare i grandi palchi, nei prossimi anni.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram