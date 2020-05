Brasiliano arrestato Ossona con 1kg di marijuana

Ossona. Lo scorso 6 maggio alle 18 una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Corbetta ha fermato un’auto che si trovava in via Trieste, verso via Patrioti.

A bordo vi era P.N.L., un ventottenne brasiliano, residente a Vercelli, chi aveva un fare sospetto. I carabinieri lo hanno controllato e immediatamente arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Con sè aveva Infatti 1 kg di marijuana. Il ventottenne è pregiudicato per reati simili ma regolare sul territorio. Aveva cpn se anche due telefobi cellulari e 50 euro. Qualcuno deve avergli detto che c’era carenza di marijuana a Ossona, dopo l’arresto dei fratelli di Bareggio che avevano costruito una serra per la coltivazione della marijuana a Furato.

Si sono dimenticati di dirgli, però, che non c’è carenza di controlli sul territorio. I suoi clienti, o quelli di qualcun’altro, rimarranno con la testa lucida, o quasi lucida, ancora un po’, nonostante il desiderio di sballarserla. Chissà che non inizino ad apprezzare l’astinenza da Fumo e ad apprezzare la bellezza della vita senza l’uso della droga.

