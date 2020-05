Incendio a Cinisello Balsamo. Si ustiona le mani

Questa notte, poco prima delle 3.37, un grave incendio a Cinisello Balsamo, in via Libertà. ( foto di repertorio)

M. V., un uomo di 36 anni, si è ustionato entrambe le mani tentando di spegnere le fiamme divampate da un materasso, per cause ancora da accertare. Chiamati i soccorsi con il Nue 112, sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ustioni di terzo grado alle mani

I soccorsi sono stati sul posto in pochi minuti. Le ustioni alle mani erano di terzo grado e il 36enne, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Pronto Soccorso dell’ospedale di Niguarda. Gli accertamenti sulle cause dell’incendio, che potrebbero stato accidentale, sono affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco per la rilevazione tecnica.

