Ossona. Nuova distribuzione mascherine

Ossona. Terza distribuzione mascherine nel comune milanese.Tra oggi e sabato 9 maggio, alle famiglie di Ossona saranno distribuite , dai membri delle associazioni locali per conto del comune di Ossona, delle buste contenti una lettera del sindaco, 5 mascherine fornite dalla protezione civile nazionale e due flaconcini di disinfettante per le mani donate al comune da una Azienda di Santo Stefano Ticino, la New Cosmesy.

Come le altre due volte la distribuzione mascherine avverà manualmente, i volontari suoneranno il campanello, ma non entreranno in casa e non chiederanno assolutamente nulla in cambio. Il motivo per cui non si inserisce la busta nella casella della posta è perché questa volta è piuttosto grande e si preferisce essere certi della consegna e che ogni famiglia abbia la sua busta e che non sia possibile perderle.

Le buste saranno quindi consegnate il più possibile a mano o inserite nelle caselle quando sarà possibile farlo.

