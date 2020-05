Minaccia la moglie di fronte al bimbo di 7 anni

Truccazzano. Un uomo di 37 anni ha aggredito e minacciato di morte la moglie coetanea di fronte al figlio di 7 anni.

Non era la prima volta che la minacciava e la picchiava, ma solo la scorsa settimana la donna ha trovato il coraggio di reagire alle minacce dell’uomo, denunciandolo. Non è servito però a farlo desistere dalle violenze. Alle 23 del 5 maggio un parente della donna ha chiamato il 112. A casa della famiglia, in via Montale, era in corso una lite.

All’arrivo i carabinieri hanno bloccato l’uomo che stava inveendo contro la donna minacciandola di morte di fronte al figlioletto. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato alla casa circondariale di San Vittore.

