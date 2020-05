Indimenticabile Rogoredo. Ancora spaccio, ma in stazione

Milano. Il boschetto e la stazione di Rogoredo sono stati al centro ella cronaca per diverso tempo, ma pian piano è stato ripulito e spacciatori e drogati si sono riversati nelle stazioni e distribuiti sulle linee ferroviarie. La zona è quindi ancora costantemente monitorata. ( Foto di repertorio)

La sera del 3 maggio alle ore 21:00 circa in via del Futurismo, nella zona della Stazione Rogoredo, erano di turno i militari della PMZ del Compagnia Carabinieri Milano Porta Monforte. Due uomini, alla vista della macchina dei carabinieri si sono dati alla fuga, a piedi, in direzioni diverse. Uno è riuscito a dileguarsi, ma l’altro correva nella direzione della rampa di accesso della tangenziale. I militari lo hanno inseguito e fermato. Era un marocchino di 43 anni, senza fissa dimora, disoccupato ed irregolare, pregiudicato.

Durante la corsa si era disfatto di un sacchetto. Il gesto non è sfuggito agli occhi dei carabinieri che lo hanno recuperato. Conteneva 66 dosi di eroina per un peso di circa 60 grammi. L’uomo aveva con sé anche 910 euro in contanti verosimilmente provento dello spaccio. Il 43enne è stato arrestato e ricoverato nelle camere di sicurezza fino a che non è stato celebrato il rito processuale per direttissima.

