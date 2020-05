Cinisello Balsamo sant’Eusebio. Spacciava droga con mazze e pistole

Cinisello Balsamo Sant’Eusebio. Spacciava droga nel giardino condominiale del quartiere San’Eusebio, vicino ad una panchina in cui aveva appoggiato il giubbotto che avvolgeva una mazza di legno pronta ad essere utilizzata in caso di bisogno.

Cinisello Balsamo Sant’Eusebio. Armi e droga sequestrati dai Carabinieri

Attendeva lì i clienti che volevano rifornirsi di una dose di cocaina. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno sorpreso il pregiudicato italiano, di 46 anni, mentre era intento nell’attività di spacci di stupefacenti. Con sì aveva 6 dosi di cocaina divisa in dosi e 230 euro in contanti. In casa, durante la perquisizione di routine, i carabinieri hanno trovato il materiale per confezionare le dosi e una pistola a tamburo Calibro 22, risultata rubata, con relativi 40 proiettili. C’erano anche altri 30 proiettili calibro 380.

Il 46enne è stato accusato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi da sparo, possesso di strumenti atti ad offendere e quindi arrestato . Ha atteso il processo per direttissima nelle le camere di sicurezza

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram