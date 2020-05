Badante della Moldavia va ad una festa e finisce in una trappola

Nelle prime ore del 4 maggio una badante 51enne originaria della Moldavia ha chiamato il 112 dopo essere riuscita a fuggire dall’appartamento in cui era stata invitata a una festa a casa di un connazionale che abitava nelle stesso stabile in cui la signora fa la badante.

Ilaria Maria Preti 3611 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.