Si butta dal settimo piano. Morto sul colpo

Milano. Tragedia questa mattina in via Francesca Romana, alle 9.30 decide di salire in alto e si butta dal settimo piano. La vittima è un uomo di circa 40 anni. (foto di Maurizio Colombini)

Verso le 9.30 un uomo di circa 40 anni che abitava al secondo pian dello stabile è salito fino al settimo piano e si è lanciato di sotto, perdendo la vita sul colpo. Un uomo giovane che poteva avere tutta la vita davanti e superare le sue difficoltà, qualunque esse fossero state e che ora non avrà più la possibilità di misurarsi con la vita e vincerla.

Insani gesti, dettati spesso dalla solitudine e dalla incapacità di consolarsi dei dispiaceri che, nella vita, prima o poi toccano toccano tutti. E’ un rifiuto ad affrontare la vita contro cui neppure chi vuol bene ed è vicino alla vittima può nulla. Il motivo non conta, potrebbe essere uno qualunque.

L’unica speranza è quella di arrivare in tempo, cosa che purtroppo questa volta non si è avverata. Sul posto gli uomini della polizia di stato e il necroforo per raccogliere i resti.

