Lite al centro di accoglienza Cri

Bresso. Notte calda al centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana in via Giancarlo Clerici. Due ospiti che si sono affrontati in una collutazione sono rimasti feriti. I soccorsi accompagnati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono arrivati alle 4.17.

C. K., un uomo di 33 anni, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Niguarda con una ferita lacero contusa alla parte bassa della schiena, mentre N.M. 24 anni, ha una ferita da arma bianca, un coltello o qualcosa che lo ha tagliato, al cuoio capelluto. E’ stato portato in codice verde allo stesso pronto soccorso. Non si conoscono ancora i motivi e i particolari per cui i due hanno litigato nel corso della notte.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram