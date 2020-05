L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

LACRIME D’AMORE

Solitario,

Se ne sta’ seduto

All’ombra di una pianta,

Su’ una panchina

Al limitare del parco,

Con mille pensieri che occupano

La sua già svasata testa.

Da quando lei è andata

E lo ha lasciato solo,

Il mondo

Gli è caduto addosso,

Non si sarebbe mai aspettato

Un mutamento così repentino

Nell’esistenza, perché tra loro due

Andava tutto magnificamente,

I soliti litigi

Di due innamorati,

Però avevan un’intesa perfetta,

E bastava un’occhiata

Per capirsi.

Ormai son cinque anni

Che l’ha lasciato solo

A rimpiangere il passato.

È bastato un’attimo

E lei è volata via,

Senza riprendere conoscenza,

Lui, si è sentito inutile,

Solo un grande dolore

Gli ha sfiorato il cuore,

Si sentiva di svenire

E lanciava un’auto che lei non poteva sentire.

Or la va’ a trovare

In quella distesa enorme

Di bianche tombe,

Senza portargli un fiore,

Ma le lacrime che versa sempre

È tutto quello che gli può donare

In ricordo del loro amore

Sempre vivo nel cuore

