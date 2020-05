Coinquilini a Milano. Egiziani si prendono a bastonate e coltellate

E’ dura essere coinquilini a Milano. Durante una rissa fra coinquilini, 3 egiziani di 40, 38 e 43 anni hanno aggredito con bastoni e coltelli un quarto egiziano di 39 anni all’ interno dell’ appartamento in cui abitano.

E’ successo nel pomeriggio del 2 maggio alle 17 in via Monte Lungo 2. Sul posto avvertiti da una telefonata al Nue 112, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile e hanno arrestato i 3 aggressori accusandoli di tentato omicidio.Ora si trovano nel carcere di San Vittore. I bastoni e i coltelli utilizzati durante la lite sono stati sequestrati.

L’egiziano aggredito dai coinquilini è stato soccorso da un equipaggio di soccorritori del 118, che lo ha pi portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Non è in pericolo di vita.

