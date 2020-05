Capriolo cade nel Naviglio Grande. Lo salvano i Vigili del fuoco

Milano. Intervento dei Vigili del fuoco di Milano, alle ore 6.30 di domenica 3 maggio, in via Lodovico il Moro per salvare un capriolo caduto nel Naviglio Grande.

I Vigili del Fuoco di Milano si sono calati in acqua e sono riusciti a recuperare il capriolo all’altezza del civico 163. Lo hanno asciugato e scaldato e dopo essersi assicurati che non fosse ferito, lo hanno portato ad Abbiategrasso fra i campi e i boschi del parco del Ticino dove, insieme alle Guardie del Parco, lo hanno liberato. La brutta avventura del capriolo questa volta è finita bene.

