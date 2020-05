4 maggio 2020. P come Riapertura Italia con manifestazioni del Popolo contro il governo

Il 4 maggio 2020 molte le associazioni e i comitati di cittadini e di imprenditori, specialmente di partite Iva. saranno nelle piazze di tutta Italia con una grossa P disegnata sulla maglietta o sulla mascherina anti Covid 19 o sugli striscioni.

4 maggio 2020. Basta con dpcm, certificazioni e imposizioni

Vogliono dire basta alle chiusure imposte da governo centrale italiano Rispetteranno le regole del distanziamento sociale, avranno in tasca la nuova autocertificazione, staranno tutti ad un metro l’uno dall’altro e con le mascherine, ma protesteranno contro il governo e contro le imposizioni della non ripartenza. Fra queste i Gilet gialli e il coordinamento Mamme Coraggio dell’associazione Il Coraggio onlus. “Non siamo un movimento politico, nè un partito, né un’associazione costituita, quindi non ci sono gerarchie di potere, ma siamo liberi Cittadini che vogliono mobilitare il Popolo in una grande manifestazione nazionale per ridare allo stesso Popolo il dominio sullo Stato e decidere sul futuro della nostra Nazione.”

7 punti di sintesi

I luoghi in cui si troveranno e le motivazioni del loro gesto si trovano sul sito internet agiamoadesso.org. Fra le rivendicazioni che presentano e ciò intendono ottenere con il loro gesto ci sono quelle dei genitori tolti ai bambini dai tribunali dei minori senza validi motivi. Le nuove P hanno raccolto in una sintesi di 7 punti le loro richieste.

Aiuti immediati alle famiglie in difficoltà come hanno fatto negli altri stati, l’azzeramento di tasse e debiti verso lo stato, la possibilità di non pagare le bollette di questi mesi di chiusura, uscita immediata dall’unione europea, il controllo e l’emmissione duna nuova moneta, la separazione fra le banche di interesse pubblico, commerciale e d’affari, ridefinizione di tutti i trattati internazionali che violano la costituzione italiana, la partecipazione diretta al controllo dello stato da parte di tutte le componenti produttive sociali e territoriali.

Dove si troveranno:

Ecco un elenco di città i cui si raduneranno i cittadini dalle 10 del mattino del 4 maggio.

Veneto: Padova, piazza Insurrezione ore 16. Treviso, Piazza dei Signori ore 16. Venezia, Verona, piazza Bra ore 16. Venezia fronte Stazione, ore 10.

Piemonte: Alessandria, piazzetta Lega ore 16. Torino, Porta Nuova, ore 10.25.

Lombardia: Milano in Piazza Duomo, ore 10. A Voghera i commercianti consegneranno in comune le chiavi dei loro esercizi commerciali.

Sicilia: Catania, ore 15, piazza Michelangelo. Ragusa Piazza San Giovanni alle 12. Palermo piazza Indipendenza ore 10.

E poi ancora, a Brindisi, piazza Municipio, ore 10. Livorno, piazza della repubblica alle 10.30. Pontedera, piazza martiri della Libertà ore 10.30. Bologna, Villanova di Castenaso, ore 16. Arezzo, piazza Guido Monaco ore 10 A Roma due appuntamenti. Una mamma, Sabrina Soster, sarà davanti al tribunale dei minori. Altri sin dal mattino davanti a palazzo Chigi.

