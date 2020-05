restaincasa. Coltivare maria in casa non è legale

Durante il controllo personale, dell’abitazione e del box di pertinenza, i carabinieri trovato 70 grammi di marijuana e una piccola serra artigianale con 6 piante di cannabis e altri 5 bicchieri con delle piantine che stavano germogliando. C’era anche il frutto dell’ultimo raccolto. Circa 60 foglie in essiccazione. L’uomo è stato riportato a casa e posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. #restaincasa #noncoltivaremariaincasa

Garbagante Milanese. Nel pomeriggio del 2 maggio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese durante il servizio di controllo del territorio di routine, hanno fermato un pregiudicato 42enne italiano che era fuori senza un valido motivo, ma che era solito coltivare maria in casa.

