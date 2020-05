Terremoto a Creta, in Grecia. Si teme lo Tsunami

Grecia, Creta. Due ore fa, alle 14:51, ora italiana, un forte terremoto ha colpito la Grecia. L’epicentro è in mare, al largo di Creta. Ha sviluppato una magnitudo di Mwp 6.7 su scala Richter. Poca la profondità, solo 10 chilometri. Queste condizioni potrebbero essere tali da creare uno tsunami, secondo alcune fonti. Per ora non è data notizia di feriti o di danni alle costruzioni, nè dello tsunami stesso, che comunque può avvenire anche non immediatamente.

Il forte terremoto è stato sentito soprattutto sulla costa sud dell’ isola di Creta. Si è sentito distintamente a Heraklion e Lassith. Greek reporter, una delle fonfi giornalistiche greche, dichiarano che l’epicentro pare essere a 60 chilometri da Ierapetra. I quotidiani online greci parlano anche di una seconda scossa, avvenuta 10 minuti dopo la prima scossa, con una magnitudo 4.4, 106 chilometri al largo dell’isola, che però non risulta fra i terremoti rilevati dall’istituto di vulcanologia e geofisica italiano.

