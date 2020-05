Marino Venegoni. Il 4 maggio anche Ossona riparte

Ossona. Nel nuovo messaggio del 1 maggio, il sindaco di Ossona dà le istruzioni per la riapertura del paese. La piattaforma ecologica ricomincerà a funzionare il 5 maggio senza appuntamento e lunedì 4 maggio sarà riaperto anche il cimitero. Naturalmente sarà necessario utilizzare le norme di sicurezza che oramai conosciamo bene quindi gli ingressi saranno contingentati, tutti dovranno avere la mascherina e bisognerà tenere le distanze di sicurezza di un metro fra persona e persona. Sarà necessario sottoporsi anche alla prova della temperatura all’entrata sia del cimitero sia della piattaforma ecologica. riapre anche la pista ciclabile fra Santo Stefano Ticino e Ossona.

Casi Covid 19

A Ossona si sono registrati 26 casi riconosciuti di Covid 19 dall’inizio della quarantena per l’emergenza sanitaria. Non sono aumentati. Marino Venegoni parla anche della difficoltà di avere informazioni all’inizio. in effetti è successa una cosa particolare. All’inizio della quarantena, i giornalisti riuscivano abbastanza agevolmente ad avere informazioni che non arrivavano ai sindaci. Ora che siamo vicini alla fine la situazione si è rovesciata mentre i sindaci hanno qualche notizia in più i giornalisti fanno una fatica tremenda ad ottenerle.

Il monito

Apriamo ma si è pronti a richiudere. E’ un po’ il messaggio che stanno dando tutti i sindaci. Non si può correre il rischio di trovarsi con un nuovo focolaio in paese solo per la mancanza di prudenza. Anche ora ci sono più cure, anche se l’ospedale della Fiera di Milano garantirà l’esistenza di un centro Covid 19 permanente, una ripresa dell’epidemia danneggerebbe l’economia forse irrimediabilmente.

