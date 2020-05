Diario di un malato di Covid 19. Cronaca dalla quarantena. I dubbi, la durata, il test sierologico, il tampone e Ats

É la terza puntata. Avevamo lasciato il nostro amico in quarantena nella sua abitazione con la famiglia alle prese con i vicini e l’Ats. Lo ritroviamo oggi che ci racconta la sua esperienza di questi ultimi giorni. Sapete già, se avete seguito la sua storia dalla prima pagina del diario, che non vi saranno elementi per poterlo identificare, ma che la sua storia è vera, raccontata in tempo reale, come sono reali i suoi dubbi e le sue considerazioni sull’organizzazione della quarantena e dei controlli da parte di Ats.

Quarantena. Pazientemente in isolamento, ad attendere che Ats…

Eccoci nuovamente, in questi ultimi giorni, la mia famiglia e io, abbiamo continuato l’isolamento domiciliare, eseguito con pazienza e serenità. Ats si è mostrata nuovamente assente e impreparata ad affrontare questa emergenza, in particolare ha modificato continuamente le date finali dell’isolamento disorientando oltre noi anche i servizi sociali e la vigilanza comunale, questo disservizio è stato giustificato come difficoltà ad aggiornare il proprio portale dedicato.

Ats, regione Lombardia e i test sierologici

Ora giustamente Regione Lombardia e Ats hanno deciso di far fare il test sierologico ai sintomatici posti in isolamento domiciliare, anche il mio medico di base è assolutamente orientato in tal senso: sono quindi in attesa di una telefonata da Ats per effettuare il test, se dovesse risultare positivo il passo successivo è quello di eseguire il tampone.

Qualche breve considerazione

1) Questo continuo tira e molla sulle date di fine isolamento può portare ad eluderlo e vanificare il contenimento del contagio

2) Fino ad ora chi terminava l’isolamento domiciliare, per Regione Lombardia e Ats, poteva tornare al lavoro e in ogni caso lasciare la propria abitazione senza eseguire un test/tampone, quindi senza la certezza di fermare la trasmissione del coronavirus

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram