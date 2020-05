San Colombano al Lambro. Lo trovano morto in casa in un lago di sangue

San Colombano al Lambro, provincia di Milano. Giovedì 30 aprile un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Era riverso a terra e intono a lui c’era molto sangue.

Lo hanno trovato i vigili del fuoco dopo essere entrati nell’appartamento. Il loro intervento è stato chiesto da un vicino che non vedeva l’uomo da alcuni giorni. Dell’indagini si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla procura di Lodi. Non è ancora infatti chiaro se l’uomo è morto per un incidente, se si è suicidato o se è stato ucciso.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp