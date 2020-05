Primo maggio 2020. Milano coronavirus. Parchi chiusi fino al 4

Milano Coronavirus. Le riaperture previste dalla nuova ordinanza di Regione Lombardia avranno valore solo dal 4 maggio. Fino a quel momento valgono i divieti che sono stati in vigore finora. Parchi chiusi e niente feste del week end del primo maggio.

Il comandante della polizia locale di Milano Marco Ciacci ha detto che in questi 3 giorni, da venerdì primo maggio a domenica 3 maggio, saranno in servizio operativo 1500 agenti della polizia locale che avranno il compito di verificare il rispetto delle disposizioni per l’emergenza sanitaria covid 19. L’attenzione sarà focalizzata sui parchi, su cui saranno utilizzati anche i droni, e sulle principali vie di accesso alla città.

Milano coronavirus. Fermi tutti fino al 4 maggio

“È importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta ‘Fase 1’. Parchi e aree verdi non sono dunque accessibili per nessuna ragione e gli spostamenti al di fuori del Comune sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità”.

I dati della polizia locale di Milano

Il comandante Ciacci ha anche fornito alcuni dati sui controlli effettuali in città ad oggi per l’emergenza Covid 19. Oltre 23.300 i controlli effettuati tra pubblici esercizi, supermercati e mercati coperti, circa 6.000 quelli di persone su strada e 1.750 in parchi e aree verdi. circa 350 attività di contrasto all’abusivismo commerciale e circa 7.400 le verifiche sulle quarantene.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp