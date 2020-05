Covid 19. In crisi il trasporto della marijuana si passa allo spaccio fai da te

Ieri pomeriggio dei carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese erano di servizio in pattuglia e hanno notato una cessione di stupefacente fra due persone. Lo spacciatore, un 25enne italiano, è stato fermato e durante la perquisizione della sua abitazione, nel box, i carabinieri hanno trovato una serra artificiale in cui crescevano 2 piantine di cannabis. Sempre nell’ appartamento c’erano anche un barattolo contenente 21 grammi di marijuanas, 370 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Lo spacciatore è stato arrestato accusato di produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per rito direttissimo.

Difficoltà di trasporto e reperibilità della marijuana a causa del covid 19

Prosegue l’attività di produzione di marijuana in proprio in risposta alle difficoltà di trasporto dovute al Covid 19. La mancanza della traffico normale rende i carichi facilmente individuabili dalle forze dell’ordine. Quello dello spaccio della droga pare essere un settore di produzione che non conosce crisi. Insieme a quello delle mascherine chirurgiche, in tempi di pandemia da Covid 19 ha aumentato i suoi redditi e pare essere in grande espansione. I lavoratori del settore stupefacenti si sono adattati velocemente al lockdown e, in quattro e quattrotto, hanno organizzato e messo in atto strategie tali da ottenere l’immediata riapertura delle vendite, che comunque non si sono mai del tutto fermate.

Ora che lo stupefacente fatica ad arrivare in Lombardia senza essere scoperto, si è passati alla produzione fai da te. Non c’è angolo in cui non si può nascondere una growbox per coltivare le piantine di marijuanas in modo efficace. Però ad un certo punto devono venderla ed è lo spaccio in strada che attira l’attenzione e fa scoprire i coltivatori, come è successo in questo caso.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp